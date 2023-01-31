Замерзшую женщину нашли в витебском парке. Что она там делала ночью?

Зоя Машэка • 31/1/23 15:31 • Здароўе

Жительница Витебска погибла от переохлаждения, после того как провела ночь в городском парке. Что она там искала?



Как выяснилось, 34-летняя женщина и ее друг, страдающие наркозависимостью, отправились в один из городских лесопарков, чтобы попытаться найти там закладку.

Когда перевалило за полночь, а найти вожделенные наркотики так и не удалось, мужчина предложил вернуться домой. В результате пара поссорилась, и женщина одна осталась в ночном парке, чтобы продолжить поиски.

На замерзающую женщину на заснеженной тропинке утром наткнулись прохожие. Они вызвали скорую, но приехавшие медики констатировали клиническую смерть найденной. Реанимационные мероприятия успеха не принесли.

Позже эксперты установили, что витеблянка погибла из-за общего переохлаждения организма. Кроме того, в крови женщины нашли запрещенные вещества, в том числе особо опасный психотроп альфа-PVP, сообщает официальный представитель управления ГКСЭ по Витебской области Татьяна Серебрякова.