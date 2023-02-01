Из-за загрязнения окружающей среды в Оршанском районе остановили работу мясокомбината

ННВ • 01/2/23 17:03 • Экалогія

По требованию КГК Витебской области была приостановлена деятельность ООО «Мясокомбинат № 5» в Оршанском районе.



Грубейшие нарушения ветеринарного законодательства выявлены в ходе проверки этого частного мясокомбината в деревне Митьковщина.

В частности, было установлено, что на производственном объекте не разделены системы сбора производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, они не присоединены к общегородской канализации и не имеют собственную систему очистных сооружений. Из-за этого сточные воды растекались на прилегающих к производственным цехам землях сельхозорганизации, сообщает пресс-служба КГК.

Кроме того, руководством предприятия не приняты должные меры по устранению ранее выявленных нарушений: не обеспечено надлежащее содержание и эксплуатация территории и помещений производственного объекта, должная санитарная обработка технологического оборудования, инвентаря, транспорта и др.

По результатам проверки деятельность общества с ограниченной ответственностью приостановили.