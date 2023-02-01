Сельских школьников будут бесплатно кормить также в Глубоком и Верхнедвинске
Бесплатное питание школьникам из деревень, обучающихся в райцентрах, предоставят в Глубокском и Верхнедвинском районе.
Решение об этом принято Верхнедвинским райисполкомом 6 января, а Глубокским райисполкомом — 17 января.
Предоставлять одноразовое питание за счет средств районного бюджета для школьников 5-11 классов из деревень будут в Глубоком, Верхнедвинске, а также городском поселке Освея.
Как сообщали «ННВ», ранее такое же решение было принято в Россонском районе.
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