Сельских школьников будут бесплатно кормить также в Глубоком и Верхнедвинске

Сяржук Серабро • 01/2/23 15:33 • Адукацыя

Бесплатное питание школьникам из деревень, обучающихся в райцентрах, предоставят в Глубокском и Верхнедвинском районе.



Решение об этом принято Верхнедвинским райисполкомом 6 января, а Глубокским райисполкомом — 17 января.

Предоставлять одноразовое питание за счет средств районного бюджета для школьников 5-11 классов из деревень будут в Глубоком, Верхнедвинске, а также городском поселке Освея.

Как сообщали «ННВ», ранее такое же решение было принято в Россонском районе.