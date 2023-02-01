Шесть уголовных дел возбудили за январь в отношении должностных лиц АПК Витебщины
За первый месяц 2023 года возбуждено 6 уголовных дел в отношении должностных лиц АПК Витебской области, об этом сообщили во время рабочего совещания с активом Витебского облисполкома и райисполкомов.
На этом совещании подводили итоги работы Витебской области в отрасли животноводства за 2022 год. Принимавший в нем участие председатель КГК Витебской области Владимир Годяцкий в своем выступлении привел конкретные примеры безответственности отдельных руководителей сельхозорганизаций, которые допускают системные нарушения технологических регламентов, регулирующих вопросы содержания скота.
Также он отметил приниженный контроль за вопросами содержания и кормления скота со стороны уполномоченных органов государственного управления.
Только в январе контрольные мероприятия были проведены в 7 сельхозорганизаций Дубровенского, Толочинского, Ушачского и Шумилинского районов и во всех из них установлены нарушения и недостатки.
За первый месяц 2023 года по результатам совместных проверок Комитета госконтроля Витебской области, областного УДФР и УВД Витебского облисполкома возбуждено 5 уголовных дел по фактам сокрытия падежа КРС в отношении должностных лиц трех сельхозорганизаций Чашникского и Шумилинского районов.
Кроме того возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей (уже бывшего) сельхозорганизации Оршанского района за причинение ущерба в крупном размере в результате порчи травяных кормов, сообщает пресс-служба КГК.
Как ранее писали «ННВ», за 2022 год коровье стадо Витебской области уменьшилось на 7500 животных, был установлен антирекорд по поголовью коров.
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