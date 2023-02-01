Зарубил жену на глазах у сына, в Витебске рассказали подробности жестокого убийства

Іван Дзедушкін • 01/2/23 17:36 • Крымінал

В Витебске мужчина зарубил желавшую развестись жену на глазах у ребенка.



В августе прошлого года 41-летний мужчина увидел в телефоне супруги фотографию мужчины. Женщина, неоднократно заявлявшая о желании развестись, ответила, что это друг. Однако муж не поверил, и из-за ревности они поругались.

После этого мужчина в течение недели пытался помириться, однако супруга настаивала на разводе. Ночью 25 августа вспыхнула очередная ссора. Супруги были глухонемые, но ребенок понимал, о чем они спорили на языке жестов.

В ходе ссоры мужчина напал на супругу с ножом и топором и убил ее на глазах у девятилетнего сына. Удары были такой силы, что сломалось лезвие ножа.

Тело убитой жены витеблянин унес в ванную, а затем убрался в квартире. После этого он по телефону связался с другом, рассказал о произошедшем и попросил вызвать милицию.

Приехавшим на вызов силовикам мальчик рассказал, что «мамы больше нет, а папу скоро заберут в тюрьму». Мужчину задержали и допросили при помощи сурдопереводчика.

Он рассказал, что причиной убийства стало желание супруги развестись. В ходе проверки показаний на месте мужчина показал, как наносил удары жен.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что во время совершения преступления витеблянин в состоянии аффекта не находился и мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

По результатам расследования жителю Витебска предъявили обвинение по пункту 6 части 2 статьи 139 УК — убийство, совершенное с особой жестокостью, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.