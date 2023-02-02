Почти двойная норма осадков выпала в Витебске в январе

Сяржук Серабро • 02/2/23 20:52 • Экалогія

Нынешняя зима в Витебске выдалась значительно более снежная, чем обычно. Нормы осадков были превышены и в декабре, и в январе.



За первый месяц зимы в областном центре выпало 86 миллиметров осадков, что составляет 1,5 месячной нормы. Средняя температура воздуха в этом месяце была на полградуса ниже нормы, благодаря отрицательным температурам образовывался высокий снежный покров.

В январе в Витебске синоптики зафиксировали уже 102 миллиметра осадков, что превышает норму для этого месяца в 1,8 раза. Среднемесячная температура была на 2,5 градуса выше обычного. Поэтому больших сугробов в январе не образовывалось, зато наблюдался высокий уровень воды в реках.

Впрочем, рекордными эти месяцы не стали. Так, самым влажным был декабрь 2009 года, когда выпало 98 миллиметров осадков, а январь — 2004 года с 117 миллиметрами осадков.