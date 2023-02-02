Витебский завод «Вистан» включат в холдинг МТЗ

ННВ • 02/2/23 22:01 • Эканоміка

Министерством промышленности принято решение о включении витебского ОАО «Вистан» в «МТЗ-ХОЛДИНГ».



Кроме витебского станкостроительного завод в этот холдинг планируют включить открытые акционерные общества «Гомельский завод станков и узлов» и «СтанкоГомель», об этом сообщает «Трактор.бел» со ссылкой на заместителя генерального директора ОАО «МТЗ» по управлению предприятиями холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ» Владимира Карпяка.

— В течение первого полугодия 2023-го эти компании войдут в состав нашего холдинга, что позволит производить станки конкретно под наши потребности», — рассказал Владимир Карпяк.

В министерстве надеются, что работа этих трех предприятий в структуре холдинга обеспечит им постоянную загрузку производственных мощностей, стабильное гарантированное количество заказов на промышленное оборудование.