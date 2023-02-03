В Витебске начались поиски исчезнувшей девушки

Сяржук Серабро • 03/2/23 15:48 • Падзеі

3 февраля в Витебске началась поисковая операция — разыскивают пропавшую несколько дней назад Татьяну Гуделеву.



33-летняя Гуделева исчезла во вторник, 31 января. В этот день она находилась на работе на улице Титова, дом 121. В 18:40 она сообщила, что собирается домой, но дома так и не появилась.

Женщина ростом 165 сантиметров, плотного телосложения, глаза серо-зеленые, волосы прямые темно-русые с мелированными кончиками.

В день исчезновения была одета в темную куртку с белым меховым воротником и рукавами, черную шапку, черные брюки, черные ботинки. Имела с собой черную сумку через плечо с серебристыми ручками.

В поисках Татьяны Гуделевой задействованы 70 человек: волонтеры ПСО «Ангел», близкие и друзья пропавшей женщины, сотрудники милиции, МЧС и ОСВОД. К поискам в Витебске также присоединилась поисковая группа из Минска, об этом сообщает ПСО «Ангел».