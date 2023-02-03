За предприком Миорского райисполкома закрепили два колхоза, но падеж скота там только вырос

Ігар Арцюх • 03/2/23 18:49 • Эканоміка

В Витебской области неудовлетворительная организация всего цикла сельскохозяйственных работ — правительство и КГК дали негативную оценку работе местных властей по сокращению падежа скота.



В 2022 году в 31 районе Беларуси из 118 допущено увеличение падежа скота сверх нормативных параметров. Хуже всего ситуация в Витебской, Гомельской и Могилевской областях. При этом в отдельных районах она не меняется годами.

По предложению КГК за руководством райисполкомов в каждом районе закреплены хозяйства, где имеются проблемы с непроизводительным выбытием скота. Однако проверки показывают, что даже в таких хозяйствах выявляются вопиющие факты нарушений.

Так, за председателем Миорского райисполкома закрепили 2 хозяйства. Несмотря на это, в обоих сельхозорганизациях ситуация только ухудшается: происходит увеличение падежа скота и значительное снижение по всем основным показателям в области животноводства. Такая же картина и в целом по Миорскому району.

Вопрос о соответствии занимаемой должности председателя райисполкома в ближайшее время будет поставлен перед Витебским облисполкомом.

Кроме того, на совещании была отмечена неспособность заместителя председателя облисполкома наладить эффективную работу отрасли, сообщает пресс-служба КГК.