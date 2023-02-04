Для Витебска предлагают создать талисман города

ННВ • 04/2/23 14:17 • Культура

В Витебске объявили конкурс на создание городского талисмана или маскота. Кто может принять участие?



Участие в конкурсе не ограничено географически, не имеет профессиональных ограничений. Каждый участник или коллектив авторов может предоставить любое количество конкурсных проектов.

Организатором открытого конкурса проектов «Создание талисмана (маскота) города Витебска» выступил Витебский городской исполнительный комитет.

Образ городского талисмана (маскота) создается в рамках областного пилотного туристического проекта «Васильковый край» и будет использован для создания макетов, изготовления и установки миниатюрных городских скульптур (не более 20 – 30 см), отражающих историю, культуру, бренды Витебска с сохранением единой стилевой концепции.

Витебский горисполком считает, что примером использования в городском пространстве мини-скульптур может стать город Калининград (Россия) с фигурами домовых-хомлинов.

Разработанный талисман должен быть фотогеничным, отражать гостеприимство и радушие жителей Витебска, вызывать симпатию и другие положительные эмоции, представлять концепцию доброго, сказочного, волшебного города, говорится в сообщении горисполкома.

Представленный участником конкурса проект должен включать:

визуальное представление (изображение) талисмана, выполненное в виде цветного рисунка, +исполненного в любой технике (включая компьютерную графику);

имя талисмана.

Также приветствуется представление участником аргументации выбора талисмана: обоснование образа и его связь с Витебском; характеристики, которые позволяют проекту маскота, представлять город; ассоциации, эмоции, которые призван вызвать предложенный талисман, и т.д.

Для участия в конкурсе необходимо направить организатору:

заявку на участие по форме согласно приложению;

конкурсную работу, выполненную как индивидуально, так и авторскими коллективами в графическом изображении.

Рисунок должен быть завершенным. Формат файла – .jpg.

текстовую информацию, содержащую имя персонажа и иную информацию, отражающую авторскую концепцию на усмотрение участника.

Участники конкурса направляют заявку, файл с изображением талисмана иную информацию, необходимую для участия в конкурсе, на электронную почту организатора: [email protected] (в теме письма указать «Конкурс талисмана»).

Конкурс проходит в два этапа:

1 этап – с 01.02.2023 по 28.02.2023 – прием, обработка и отбор конкурсных работ.

2 этап – с 01.03.2023 по 10.03.2023 – определение победителя конкурса.

В случае участия в конкурсе несовершеннолетнего лица, заявку на участие оформляет и подписывает законный представитель. Своей заявкой участник подтверждает авторство работы.

Организатором определяются три победителя из числа авторов, представивших свои проектные предложения. Победители конкурса награждаются дипломами в торжественной обстановке.