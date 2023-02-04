На 5% уменьшилось количество преступлений в Витебской области в прошлом году, а хулиганств было на четверть меньше

Іван Дзедушкін • 04/2/23 13:44 • Грамадства

В 2022 году в Витебской области было зарегистрировано 9014 преступлений, что в среднем составляет более 24 преступлений в сутки.



По сравнению с 2021 годом, когда было зарегистрировано 9490 преступлений, их количество снизилось на 5%, об этом сообщили на заседание коллегии прокуратуры Витебской области, которое проходило председательством прокурора Витебской области Игоря Украинца с участием заместителя Генерального прокурора Республики Беларусь Сергея Хмарука.

Сократилось в сравнении с 2021 годом количество умышленных причинений тяжких телесных повреждений – 79 против 84 (-6%), убийств с покушениями на них – 37 против 43 (-14%), хулиганств – 161 против 216 (-25,5%), краж – 2818 против 2919 (-3,5%), киберпреступлений – 1489 против 1816 (-18%).

С 1572 до 1367 (-13%) уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, с 2007 до 1854 (-7,6%) – лицами, имеющими судимость, с 164 до 149 (-9,1%) – несовершеннолетними или при их соучастии.

Уровень преступности в Витебской области на 10 000 населения в 2022 году составил 81,1 при среднем по стране показателе в 95,2.

Для примера, в соседней Смоленской области (РФ) в 2022 году количество преступлений выросло на 6,2% и за год составило 228 338. При этом уровень преступности на 10 000 населения в этом российском регионе составляет почти 122.