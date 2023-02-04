В Витьбе утонули два человека, они хотели перейти реку по льду

Зоя Машэка • 04/2/23 20:45 • Здарэнні

Минувшей ночью, 4 февраля, в Витебске на Витьбе утонули двое мужчин. СК проводит проверку.



По данным следствия, 45-летний и 51-летний мужчины ночью собирались перейти реку, но лед не выдержал и они провалились в воду.

Их знакомая, которая стала очевидцем происшествия, стала звать на помощь. Ее крики услышал прохожий, который смог вытащить пострадавших на берег, а затем вызвать скорую медицинскую помощь.

Однако приехавшие на вызов медики констатировали смерть обоих мужчин. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Опрошены очевидцы. Назначены экспертные исследования.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены Витебским городским отделом Следственного комитета в ходе проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

В сводах МЧС за минувшие 24 часа это происшествие не значится.