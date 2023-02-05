Под Витебском девушка выехала на «встречку» для обгона и врезалась в другое авто
22-летняя девушка при обгоне не смогла вернуться в свою полосу при обгоне и врезалась во встречный автомобиль.
Около семи часов утра на автодороге Р-25 «Витебск – Сенно – Толочин» вблизи деревни Новка, водитель «Volkswagen Passat» решила выполнить обгон.
Не имея возможности вернуться обратно ввиду большого и плотного потока попутных автомобилей, девушка продолжила движение по встречной полосе и совершила лобовое со встречным автомобилем «Volkswagen Polo».
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля «Volkswagen Polo», об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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