Под Витебском девушка выехала на «встречку» для обгона и врезалась в другое авто

• 05/2/23 19:23 • Здарэнні

22-летняя девушка при обгоне не смогла вернуться в свою полосу при обгоне и врезалась во встречный автомобиль.
Под Витебском девушка выехала на «встречку» для обгона и врезалась в другое авто. Фото ГАИ

Около семи часов утра на автодороге Р-25 «Витебск – Сенно – Толочин» вблизи деревни Новка, водитель «Volkswagen Passat» решила выполнить обгон.

Не имея возможности вернуться обратно ввиду большого и плотного потока попутных автомобилей, девушка продолжила движение по встречной полосе и совершила лобовое со встречным автомобилем «Volkswagen Polo».

Под Витебском девушка выехала на «встречку» для обгона и врезалась в другое авто. Фото ГАИ

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля «Volkswagen Polo», об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

            
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