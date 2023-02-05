Стая из 12 волков появилась в Лепельском районе. Видео

ННВ • 05/2/23 18:39 • Экалогія

Аномально крупная волчья стая обнаружена в Лепельском районе Витебской области, в ней двенадцать хищников.



Эта большая стая была зафиксирована в начале ноября 2022 года фотоловушкой, установленная в пойме небольшой речки Юровки, которая находится в пределах восточной границы Березинского биосферного заповедника.

Волки обитают на территории Терешкинского лесничества. 12 особей в волчьей стае для условий Беларуси — очень редкий случай, обычно эти хищники у нас не собираются в группы превышающие 4-6 животных.

По мнению специалистов, большой размер стаи говорит как об увеличении численности волка на заповедной территории, так и о хорошем состоянии кормовой базы — увеличении количества копытных.

В январе у волков начинается гон, накануне они проявляют беззаботное и игривое поведение.