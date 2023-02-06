84-летнюю старушку мертвой на дороге под Витебском

ННВ • 06/2/23 10:45 • Здарэнні

Утром 6 февраля на автодороге под Витебском было обнаружено тело 84-летней пенсионерки со следами наезда.



Погибшую старушку нашли около семи часов утра на обочине автодороги Р-115 «Витебск – Городок» вблизи деревни Буяны. По имеющимся признакам, женщина погибла в результате наезда автомобиля.

Водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся. Сейчас его разыскивают, об этом «ННВ» сообщили в областной Госавтоинспекции.