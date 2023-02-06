Почти тысяча — вдвое увеличилась популяция медведей в Витебской области за год

ННВ • 06/2/23 11:30 • Экалогія

Популяция бурого медведя в Витебской области за минувший год увеличилась вдвое и достигла почти тысячи особей.



Сейчас на территории Витебщины обитают до 1000 медведей, эти животные фиксируются во всех районах области, сообщает телеграм-канал Витебского ГПЛХО со ссылкой на ведущего инженера по охотничьему хозяйству предприятия Дмитрия Диковича.

Отметим, что по подсчетам ученых в 2021 году в Витебской области обитали свыше 440 особей бурого медведя. Таким образом, исходя из этих данных, всего за год популяция этого хищника в лесах Витебщины увеличилась как минимум вдвое.

По предварительным данным Минприроды, полученным в 2021 году, общая численность медведей в Беларуси составила 580 особей, что в 5 раз превышало численность медведя, наблюдавшегося в стране последних 100 лет.

Министерство отмечает, что в 2021 году ученые проводили учет численности вида лишь анкетным методом. Сбор информации с помощью указанного метода был необходим на начальном этапе для выявления основных мест нахождения медведя с последующим, в течении двух лет, учетом методами весеннего тропления и прямого подсчета на овсах. Возможно, с методологией подсчета и связан такой аномальный скачек численности популяции медведей.

В Лепеьском районе, в котором частично располагается Березинский биосферный заповедник с самой крупной популяцией бурого медведя в стране, жители деревень начинают жаловаться на косолапых. Медведи не бояться посещать сельские огороды и лакомится там капустой.