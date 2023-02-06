Водителя, насмерть задавившего старушку под Витебском, задержали
Подозреваемый в смертельном наезде на 84-летнюю пенсионерку водитель задержан в Витебском районе.
Как ранее писали «ННВ», утром 6 февраля труп пенсионерки со следами наезда автомобилем был обнаружен на обочине трассы Р-115 неподалеку от деревни Буяны.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что смертельный наезд совершил 55-летний житель Городка, управлявший автомобилем «Lada».
После задержания водитель сказал силовикам, что удрал с места ДТП, так как побоялся ответственности за гибель человека, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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