КГК порекомендовал колхозам своевременно убирать навоз

Ігар Арцюх • 07/2/23 20:31 • Эканоміка

Нарушения порядка содержания КРС выявлены КГК в хозяйствах Полоцкого и Ушачского района.



В ноябре-декабре 2022 и январе 20223 годов Полоцким межрайонным комитетом государственного контроля были обследованы девять сельхозорганизаций Полоцкого и Ушачского районов в каждой из которых нашли нарушения соблюдения технологических регламентов животноводства в период зимне-стойлового содержания скота.

Наиболее распространенными нарушениями явились – несоблюдение рационов кормления и требований технологических регламентов при выемке кормов из хранилищ; полное либо частичное отсутствие ограждения территории ферм и загонов внутри помещений; несвоевременная уборка навоза; беспорядок внутри животноводческих помещений и на прилегающей к ним территории.

По результатам контрольных мероприятий субъектам хозяйствования выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков. Для принятия мер реагирования, в том числе привлечения к ответственности виновных должностных лиц и недопущения подобных фактов в других хозяйствах, проинформированы Полоцкий и Ушачский райисполкомы, сообщает пресс-служба КГК.