С начала месяца в Витебске выпало уже больше трети месячной номы осадков
За первые шесть дней февраля в Витебске выпало 18 миллиметров осадков.
Это составляет 37% от месячной нормы, которая для этого месяца равняется 49 миллиметрам.
За вчерашний день в областном центре выпало 3 миллиметра осадков, в результате чего снежный покров в Витебске увеличился с 18 до 21 сантиметра.
При этом начало февраля в Витебске выдалось теплее обычного, средняя температура за эти дни почти на три градуса превышает норму.
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