С начала месяца в Витебске выпало уже больше трети месячной номы осадков

Сяржук Серабро • 07/2/23 9:30 • Экалогія

За первые шесть дней февраля в Витебске выпало 18 миллиметров осадков.



Это составляет 37% от месячной нормы, которая для этого месяца равняется 49 миллиметрам.

За вчерашний день в областном центре выпало 3 миллиметра осадков, в результате чего снежный покров в Витебске увеличился с 18 до 21 сантиметра.

При этом начало февраля в Витебске выдалось теплее обычного, средняя температура за эти дни почти на три градуса превышает норму.