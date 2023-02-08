Легендарная глубокская сгущенка сменила дизайн. Угадате, что нарисовали на банке?

Ігар Арцюх • 08/2/23 14:58 • Эканоміка

Из-за претензий российской компании, внезапно ставшей правообладателем советского дизайна банки сгущенного молока, Глубокский МКК вынужден был сделать редизайн этикетки.



Компания-производитель молочных консервов из РФ стала обладателем исключительных прав на некоторые комбинированные товарные знаки («советская сгущёнка»), зарегистрированные в отношении молочных продуктов, в частности консервов молочных. Затем компания оформила и выставила претензии производителям молочных консервов, использующих, указанные абзацем выше, комбинированные товарные знаки, описывают ситуацию на сайте студии «Медиафон», разработавшей новый стиль.

В то же время Глубокский МКК объясняет ребрендинг, кроме того, условиями современного рынка: молодое поколение теряется в изобилии молочных десертов. Появляются новые продукты и образы.

При этом коллектив специалистов Глубокского молочноконсервного комбината уверяет вас, что вкус и приверженность ГОСТу остались традиционными, а новый образ придётся по душе покупателям, ценящим сгущенное молоко из Глубокого.

Особенностью нового дизайна стало внедрение в визуальную коммуникацию изображения головы коровы анфас, в залысину которой вертикально вписано слово «молоко». Логотип комбината удачно завершает мордочку животного.

На предприятии считают, что персонаж на банке помогает ещё нагляднее транслировать основные ценности бренда. А со временем наполнит всю линейку молока сгущённого с сахаром веселым настроением, яркими красками и увеличит ценность бренда.

К сожалению, тендер на ребрендинг глубокской сгущенки найти не удалось, по-этому неизвестно во сколько обошлись эти работы.

Продукция Глубокского МКК в новом дизайне уже представлена на выставке «Продэкспо-2023» в Москве.