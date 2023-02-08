Новый светофор поставили на Ленинградской улице в Витебске

ННВ • 08/2/23 21:26 • Падзеі

Еще один светофор появился на Ленинградской улице в Витебске.



Организацию дорожного движения поменяли в районе дома №64, пешеходный переход стал регулируемым.

Там дорожная инфраструктура дополнена для обеспечения безопасности пешеходов и водителей, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Пока новый светофор работает в желтом мигающем режиме. Это сделано для того, чтобы участники дорожного движения привыкли к изменениям. В скором времени светофор заработает в штатном режиме.