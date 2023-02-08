Новый светофор поставили на Ленинградской улице в Витебске
Еще один светофор появился на Ленинградской улице в Витебске.
Организацию дорожного движения поменяли в районе дома №64, пешеходный переход стал регулируемым.
Там дорожная инфраструктура дополнена для обеспечения безопасности пешеходов и водителей, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
Пока новый светофор работает в желтом мигающем режиме. Это сделано для того, чтобы участники дорожного движения привыкли к изменениям. В скором времени светофор заработает в штатном режиме.
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