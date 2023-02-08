Самый большой торговый центр в Витебске может открыться в следующем году

Сяржук Серабро • 08/2/23 23:07 • Эканоміка

Новый торгово-логистический центр на проспекте Фрунзе в Витебске, под который уже полтора года реконструируют бывшие цеха «БелВитунифрам», может открыться в 2024 году.



Производственный корпус площадью 24 685,1 квадратных метра, расположенный на проспекте Фрунзе, 77/2, был продан за 484 700 рублей предпринимателю Павлу Яковицкому в 2017 году.

В 2019-2020 годах проект реконструкции этого здания под торгово-логистический центр был выполнен частным предприятием «Квант-Проект». Работы на объекте начались летом 2021 года.

Сейчас объявлен тендер на закупку для центра противопожарных систем общей стоимостью 2 372 691 рубль 20 копеек. Планируется установить систему автоматического пожаротушения, вентиляцию ОВ, противодымную защиту, систему пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, автоматизацию спринклерного пожаротушения. Согласно условиям тендера работы по установке этого оборудования должны быть завершены до 7 февраля 2024 года.