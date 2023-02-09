Еще на 8000 человек сократилось экономически активное население Витебщины за прошлый год

Сяржук Серабро • 09/2/23 21:53 • Эканоміка

За 2022 год количество людей, занятых в экономике Витебской области, уменьшилось на 8000 человек.



Согласно данным областной статистики, в декабре 2022 года в экономике региона было занято всего 462 900 человек, тогда как в декабре 2021 года их было ровно на 8000 больше — 470 900 человек.

С учетом того, что в декабре 2020 года в экономике Витебской области было занято 479 500 человек, за 2021 год экономически активное население региона сократилось на 8600 человек.

При этом за 2020 год, когда в мире разразилась пандемия COVID-19, а в Беларуси — политический кризис, количество занятых в экономике Витебской области людей уменьшилось на 5800 человек.

Таким образом, всего за три года экономика Витебской области потеряла 22 400 работников, что на 3500 человек превышает население такого райцентра, как Поставы или почти равняется населению таких городов, как Новолукомль и Барань вместе взятых.