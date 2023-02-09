В Лиозненском районе колхозный бригадир получила срок за недостачу телят

Ігар Арцюх • 09/2/23 15:28 • Эканоміка

Бригадир МТК одного из колхозов попала под суд за пропажу 22 телят с ее фермы.



Согласно материалам дела в ноябре 2021 года женщина для сокрытия недостачи молодняка крупного рогатого скота, произошедшей во время пастбищного сезона того года, внесла заведомо ложные сведения в официальные документы – акты на выбытие животных, акты на продажу скота, ежемесячный отчет о движении скота на ферме, которые впоследствии использовали иные должностные лица для составление сводного отчета по хозяйству.

По мнению суда бригадир сделал это из корыстной и личной заинтересованности, чтобы избежать привлечения к материальной и дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и не обеспечение сохранности КРС.

В результате суд Лиозненского района признал женщину виновной в служебном подлоги и на основании части 1 статьи 427 УК приговорил ее к лишению свободы на срок 1 год 1 месяц с условным неприменением наказания в течение испытательного срока в 1 год, сообщает пресс-служба Витебской областной прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.