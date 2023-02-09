Витебский облисполком заказал фуршет за 2500 рублей

• 09/2/23 16:05 • Эканоміка

Фуршет стоимостью 2500 рублей закупает Витебский областной исполнительный комитет.
Ресторан. Иллюстративное фото pixabay.com

Из одного источника закупаются услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным обслуживанием. Согласно документации закупки, требуется наличие блюд международной и национальной кухни, организация обслуживания (официанты), наличие собственной передвижной мебели и посуды.

Фуршет, который пройдет 17 февраля, рассчитан на 30 человек. Оплачиваться он будет за счет бюджетных средств.

            
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