Витебский облисполком заказал фуршет за 2500 рублей
Фуршет стоимостью 2500 рублей закупает Витебский областной исполнительный комитет.
Из одного источника закупаются услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным обслуживанием. Согласно документации закупки, требуется наличие блюд международной и национальной кухни, организация обслуживания (официанты), наличие собственной передвижной мебели и посуды.
Фуршет, который пройдет 17 февраля, рассчитан на 30 человек. Оплачиваться он будет за счет бюджетных средств.
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