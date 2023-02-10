Четыре деревни исчезли в Верхнедвинском районе

Сяржук Серабро • 10/2/23 14:59 • Грамадства

В Верхнедвинском районе были упразднены четыре сельских населенных пункта.



Решение об этом 27 января принял Верхнедвинский районный совет депутатов, согласно этому документу упраздняются:

деревня Гороватки Бельковщинского сельсовета;

деревня Заборье Бельковщинского сельсовета;

деревня Крыськово Бельковщинского сельсовета;

деревня Роскоши Бельковщинского сельсовета.

Напомним, что ранее «ННВ» сообщали об упразднении двух деревень в Толочинском районе и пяти деревень в Городокском районе.