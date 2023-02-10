Четыре деревни исчезли в Верхнедвинском районе

• 10/2/23 14:59 • Грамадства

В Верхнедвинском районе были упразднены четыре сельских населенных пункта.
Корпус от старого телевизора на месте снесенной деревни Павловичи, 2013 год. Фото Сергея Серебро

Решение об этом 27 января принял Верхнедвинский районный совет депутатов, согласно этому документу упраздняются:

  • деревня Гороватки Бельковщинского сельсовета;
  • деревня Заборье Бельковщинского сельсовета;
  • деревня Крыськово Бельковщинского сельсовета;
  • деревня Роскоши Бельковщинского сельсовета.

Напомним, что ранее «ННВ» сообщали об упразднении двух деревень в Толочинском районе и пяти деревень в Городокском районе.

            
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