Четыре деревни исчезли в Верхнедвинском районе
В Верхнедвинском районе были упразднены четыре сельских населенных пункта.
Решение об этом 27 января принял Верхнедвинский районный совет депутатов, согласно этому документу упраздняются:
- деревня Гороватки Бельковщинского сельсовета;
- деревня Заборье Бельковщинского сельсовета;
- деревня Крыськово Бельковщинского сельсовета;
- деревня Роскоши Бельковщинского сельсовета.
Напомним, что ранее «ННВ» сообщали об упразднении двух деревень в Толочинском районе и пяти деревень в Городокском районе.
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