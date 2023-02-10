На выходных ожидается опасное усиление ветра в Витебской области
Очень крепкий ветер ожидается на этих выходных в Витебской области, объявлен оранжевый уровень опасности.
Утром и днем 11 февраля (в субботу) во многих районах области ожидается усиление западного, юго-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду.
Ночью 12 февраля (в воскресенье) на большей части территории сохранится ветер порывами до 15-20 метров в секунду.
По шкале Бофорта такой ветер оценивается 8 балами и считается очень крепким. Ветер такой силы ломает сучья, идти против ветра очень трудно.
При этом в субботу высокая вероятность сильного тумана днем и в вечернее время, возможен мокрый снег. В воскресенье температура будет падать и понизится до -4 °C.
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