Школьник попал под авто в Витебске
Вечером 10 февраля в Витебске легковой автомобиль сбил 15-летнего подростка.
ДТП произошло в районе дома №65 на улице Максима Горьков, 53-летний водитель «Citroen» двигаясь по крайней правой полосе совершил наезд на мальчика, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил травмы и был передан медикам, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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