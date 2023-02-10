Школьник попал под авто в Витебске

• 10/2/23 22:06 • Здарэнні

Вечером 10 февраля в Витебске легковой автомобиль сбил 15-летнего подростка.
Школьник попал под авто в Витебске. Фото ГАИ

ДТП произошло в районе дома №65 на улице Максима Горьков, 53-летний водитель «Citroen» двигаясь по крайней правой полосе совершил наезд на мальчика, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил травмы и был передан медикам, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

            
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