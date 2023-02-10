В Лиозно мужчину, ударившего сожительницу топором, наказали общественными работами

Іван Дзедушкін • 10/2/23 15:51 • Крымінал

В Лиозно мужчину, ударившего свою сожительницу обухом топора по голове, приговорили к общественным работам. Примечательно, что сама потерпевшая немногим ранее попала на «химию».



Уроженца Гомельской области обвиняли в том, что 22 сентября, будучи пьяным, в ходе ссоры он ударил живущую с ним женщину обухом топора голове. В результате получила ушибленную рану теменно-затылочной области слева, которую квалифицировали как легкие телесные повреждения по признаку кратковременного расстройства здоровья.

На суде мужчина объяснил, что они выпивали дома с потерпевшей, утром у них возник конфликт, ему показалось, что женщина собирается взять нож, поскольку она причинила ранее ему ножевое ранение и была осуждена. Поэтому он побежал за топором, взял его, вернулся и ударил стоящую к нему спиной сожительницу обухом топора по голове. После она сама вызывала скорую

медицинскую помощь.

Женщина была действительно осуждена к 5 годам ограничения свободы по части 1 статьи 147 УК за причинение 6 июня 2022 года ножевого ранения, сейчас она находится в исправительном учреждении открытого типа.

Между потерпевшей и обвиняемым было достигнуто примирение, они просили прекратить уголовное преследование. Но мужчина уже один раз был освобожден уголовной ответственности за кражу из-за примирения с потерпевшей, поэтому на этот раз ему вынесли обвинительный приговор.

25 января он был признан виновным в умышленном причинении легкого телесного повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья, и на основании статьи 153 УК приговорен к общественным работам на срок 360 часов. Кроме того, мужчину будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.