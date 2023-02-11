В Витебской области задерживали зарплату 7000 работникам на 4 000 000 рублей

ННВ • 11/2/23 18:11 • Эканоміка

Благодаря вмешательству прокуратуры Витебской области в 2022 году наниматели выплатили 4 000 000 рублей зарплаты более чем 7000 работникам.



За нарушения законодательства о труде руководители 42 организаций региона по требованию прокуратуры были привлечены к ответственности по статье 10.12 КоАП.

Особое внимание прокуратура уделяла микроорганизациям со средней численностью работников менее 16 человек, которые не обязаны предоставлять сведения в государственную статистическую отчетность о просроченной задолженности по заработной плате.

Например, прокуратура Витебской области организовала проверочные мероприятия по факту несвоевременной выплаты 10 работникам ООО «ПромЖелезяка» в Витебске — предприятие задолжало работникам зарплату за июль-сентябрь в сумме 6200 рублей. По требованию прокуратуры директор ООО изыскал необходимые средства и в январе 2023 года выплатил заработную плату в полном объеме.

Аналогичным образом по требованию территориальных прокуроров погашена просроченная задолженность по заработной плате в ООО «Стройторгсервис» (Витебск) в сумме 98 3000 рублей, ООО «КНВУД» (Поставы) в сумме 4460 рублей, ООО «Сольво» (Новополоцк) в сумме 4090 рублей, ООО «Фунгибелплюс» (Толочинский район) в сумме 2200 тыс. рублей.

При этом, как уверяет служба информации прокуратуры Витебской области, благодаря таким мероприятиям по состоянию на конец 2022 года у организаций государственной формы собственности вовсе не было просроченной задолженности по выплате заработной платы.