Украинец и белорус пытались провезти в Литву двух граждан Кыргызстана

Іван Дзедушкін • 12/2/23 15:39 • Палітыка

Гражданин Украины был задержан полоцкими пограничниками при попытке дать взятку, чтобы переправить в ЕС нелегальных мигрантов.



Мужчина попытался дать взятку должностному лицу Полоцкого пограничного отряда за помощь двум гражданам Кыргызстана в незаконном пересечении государственной границы между Беларусью и Литвой.

Сообщником украинца оказался гражданин Беларуси. Обоих задержали и в их отношении возбудили уголовные дела по части 2 статьи 371-1 (организация незаконной миграции) и части 1 статьи 14 и части 1 статьи 431 (попытка дачи взятки) УК.

И белорус, и украинец заключены под стражу и находятся в СИЗО № 2 Витебска. Им грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГПК.