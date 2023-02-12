Завтра ожидается гололедица, желтый уровень опасности объявлен в Беларуси

ННВ • 12/2/23 21:22 • Экалогія

В понедельник на дорогах Витебской области возможна гололедица.



В связи этим неблагоприятным явлением природы в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

13 февраля в Витебске по прогнозам синоптиков ожидается пасмурная погода, ночью температура будет отрицательная, а днем она станет расти и столбик термометра может подняться до +2 градусов выше нуля.

Белгидромет предупреждает, что при таких погодных условиях на отдельных участках дорог будет сохраняться гололедица. Водителям следует проявлять осторожность.