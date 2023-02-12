Завтра ожидается гололедица, желтый уровень опасности объявлен в Беларуси
В понедельник на дорогах Витебской области возможна гололедица.
В связи этим неблагоприятным явлением природы в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.
13 февраля в Витебске по прогнозам синоптиков ожидается пасмурная погода, ночью температура будет отрицательная, а днем она станет расти и столбик термометра может подняться до +2 градусов выше нуля.
Белгидромет предупреждает, что при таких погодных условиях на отдельных участках дорог будет сохраняться гололедица. Водителям следует проявлять осторожность.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: