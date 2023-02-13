Сильный ветер опять ожидается в Витебской области

Зоя Машэка • 13/2/23 23:00 • Экалогія

14 февраля ожидается опасное усиление ветра, непогода заденет восточную часть Витебской области.



Утром и днем во вторник скорость порывов ветра в восточных районах Витебщины может возрасти до 15-20 метров в секунду, ветер такой силы по шкале Бофорта оценивается в 8 баллов.

Во время сильного ветра рекомендуется без необходимости не выходить из дома, а при нахождении на улице обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья и тому подобное.