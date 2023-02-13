Сильный ветер опять ожидается в Витебской области
14 февраля ожидается опасное усиление ветра, непогода заденет восточную часть Витебской области.
Утром и днем во вторник скорость порывов ветра в восточных районах Витебщины может возрасти до 15-20 метров в секунду, ветер такой силы по шкале Бофорта оценивается в 8 баллов.
Во время сильного ветра рекомендуется без необходимости не выходить из дома, а при нахождении на улице обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья и тому подобное.
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