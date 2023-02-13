В Новополоцке горела 9-этажка, погибла пенсионерка
12 февраля в Новополоцке на пожаре в девятиэтажном доме погибла 85-летняя старушка.
В доме на Парковой улице в 6:49 загорелась одна из квартиры на первом этаже. К прибытию пожарных из окон шел сильный дым.
Когда спасатели вошли в квартиру и начали тушение пожара, то в одной из комнат они обнаружили погибшую бабушку.
Горевшая квартира принадлежит 58-летнему мужчине, найденная погибшая пенсионерка — мать его жены.
Причины пожара и гибели престарелой женщины устанавливаются. По предварительной версии пожар мог начаться из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, сообщается пресс-службой МЧС.
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