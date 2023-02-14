Девушка пострадала в ДТП в Новополоцке

• 14/2/23 21:00 • Здарэнні

14 февраля в Новополоцке в результате столкновения легковушки с грузовиком пострадала 19-летняя девушка.
Девушка пострадала в ДТП в Новополоцке. Фото ГАИ

По предварительной информации ГАИ, 45-летний житель Новополоцка, управляя автомобилем «Citroen Xsara», при проезде перекрестка неравнозначных дорог, не предоставил преимущество в движении, двигавшемуся по главной дороге автомобилю «ГАЗ», что привело к столкновению транспортных средств.

В результате этого ДТП пассажирка легковушки получила травмы и была направлена в Новополоцкую центральную городскую больницу.

            
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