Девушка пострадала в ДТП в Новополоцке

ННВ • 14/2/23 21:00 • Здарэнні

14 февраля в Новополоцке в результате столкновения легковушки с грузовиком пострадала 19-летняя девушка.



По предварительной информации ГАИ, 45-летний житель Новополоцка, управляя автомобилем «Citroen Xsara», при проезде перекрестка неравнозначных дорог, не предоставил преимущество в движении, двигавшемуся по главной дороге автомобилю «ГАЗ», что привело к столкновению транспортных средств.

В результате этого ДТП пассажирка легковушки получила травмы и была направлена в Новополоцкую центральную городскую больницу.