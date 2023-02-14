Девушка пострадала в ДТП в Новополоцке
14 февраля в Новополоцке в результате столкновения легковушки с грузовиком пострадала 19-летняя девушка.
По предварительной информации ГАИ, 45-летний житель Новополоцка, управляя автомобилем «Citroen Xsara», при проезде перекрестка неравнозначных дорог, не предоставил преимущество в движении, двигавшемуся по главной дороге автомобилю «ГАЗ», что привело к столкновению транспортных средств.
В результате этого ДТП пассажирка легковушки получила травмы и была направлена в Новополоцкую центральную городскую больницу.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: