В Глубокском районе будут судить чиновника райисполкома, закрывавшего глаза на падеж скота

Ігар Арцюх • 14/2/23 22:29 • Эканоміка

В суд передано дело чиновникам из Глубкоского райисполкома, которого обвиняют в преступном бездействии.



По данным следствия, он, занимая должность в управлении по сельскому хозяйству и продовольствию Глубокского районного исполнительного комитета, знал о недостаче 240 голов КРС в одном и колхозов района, но не реагировал на это.

Суд над работниками этого предприятия, которые скрывали падеж скота с января 2021 года по март 2022 года, уже состоялся. Руководителя, главного зоотехника и главного ветврача приговорили к разным срокам заключения, а бухгалтера сельхозпредприятия освободили от уголовной ответственности из-за амнистии.

После изучения материалов дела прокуратура Глубокского района передала его в суд. Чиновник находится под подпиской о невыезд, сообщает служба информации Витебской областной прокуратуры.

Напомним, что за преступное бездействие в конце прошлого года к 2 годам лишения свободы приговорили бывшего зампредседателя Браславского райисполкома.