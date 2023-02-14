В Сенненском районе бригадир заставляла колхозников покупать дохлых телят

Ігар Арцюх • 14/2/23 15:58 • Эканоміка

Колхозников принуждали фиктивно выкупать павший скот на одной из ферм Сенненского района. Возбуждено уголовное дело.



С марта по июль прошлого года на этой ферме пало 49 голов крупного рогатого скота. Их офрмили, как проданных населению.

Для этого бригадир вынудила восьмерых работников молочно-товарной фермы, непосредственно подчиненных ей, написать заявления о продаже им фактически павшего скота с удержанием его стоимости из заработной платы.

Свои действия женщина мотивировала перед колхозниками тем, что телята сдохли по их вине, поэтому они должны его купить. При этом заявление о приобретении мяса был вынужден написать даже слесарь, работающий на ферме, который не имел отношения к кормлению и уходу за животными.

Незаконные действия подозреваемой повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам работников сельхозпредприятия в виде незаконного удержания из их заработных плат стоимости павших животных в размере свыше 4500 рублей, сообщает областная прокуратура.

Прокурор Сенненского района возбудил уголовное дело по части 2 статьи 426 УК — превышение служебных полномочий. Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в Сенненский районный отдел Следственного комитета.