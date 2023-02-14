Звание заслуженного учителя присвоено педагогу гимназии №2 Витебска Сергею Кривенко

Сяржук Серабро • 14/2/23 15:02 • Адукацыя

Преподавателю витебской гимназии №2 Сергею Кривенко присвоено звание «Заслуженный учитель Республики Беларусь».



Указ о присвоение педагогу этого звания за отличные достижения в сфере образования был подписан Александром Лукашенко 10 февраля. В гимназии №2 он преподает географию.

Сергею Кривенко недавно исполнилось 47 лет. В 2014 году он был признан «Человеком года Витебщины». Ранее был удостоен звания «Отличник образования Республики Беларусь» и награжден медалью «За трудовые заслуги».

Кроме собственно преподавания учитель также выступает как тренер школьных команд по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?».