На 7,2% подорожали овощи в Витебской области за первый месяц 2023 года

Сяржук Серабро • 15/2/23 16:30 • Эканоміка

Сильнее всего в январе в Витебской области подорожали продовольственные товары.



Согласно информации Главного статистического управления Витебской области, за первый месяц 2023 года цены на продукты выросли на 0,8%. При этом, по сравнению с январем 2022 года они увеличились на 11,7%.

Наибольший рост цен за месяц отмечен на овощи (7,2%), фрукты (3,5%) и алкоголь (3,5%). По сравнению с декабрем в январе подешевели крупы (1,7%).

Стоимость непродовольственных товаров выросла на 0,3% по сравнению с декабрем 2022 года и на 10% — по сравнению с январем.

Телерадиотовары в январе подорожали на 3,2%, печатные издания — на 1,9%, синтетические средства — 0,7%.

Цены на услуги за месяц выросли на 0,6%, а за год — на 8,4%. Правовые услуги в январе подорожали сразу на 15,6%, билеты на поезда — на 3,1%.