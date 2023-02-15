На 7,2% подорожали овощи в Витебской области за первый месяц 2023 года
Сильнее всего в январе в Витебской области подорожали продовольственные товары.
Согласно информации Главного статистического управления Витебской области, за первый месяц 2023 года цены на продукты выросли на 0,8%. При этом, по сравнению с январем 2022 года они увеличились на 11,7%.
Наибольший рост цен за месяц отмечен на овощи (7,2%), фрукты (3,5%) и алкоголь (3,5%). По сравнению с декабрем в январе подешевели крупы (1,7%).
Стоимость непродовольственных товаров выросла на 0,3% по сравнению с декабрем 2022 года и на 10% — по сравнению с январем.
Телерадиотовары в январе подорожали на 3,2%, печатные издания — на 1,9%, синтетические средства — 0,7%.
Цены на услуги за месяц выросли на 0,6%, а за год — на 8,4%. Правовые услуги в январе подорожали сразу на 15,6%, билеты на поезда — на 3,1%.
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