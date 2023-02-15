Незавершенную строительством поликлинику на улице Богдана Хельницкого выставили на аукцион за 111 рублей

Сяржук Серабро • 15/2/23 23:01 • Эканоміка

На очередной аукцион выставили здание недостроенной женской поликлиники на улице Богдана Хемельницкого в Витебске. Начальная цена — 111 рублей, но новому владельцу придется выложить еще более 1,3 миллиона рублей. Как так?



Здание №28 на улице Богдана Хмельницкого это бывший роддом, который собирались реконструировать в женскую поликлинику. Но что-то пошло не так и корпус, на ремонт которого ушло 1 315 086 рублей 10 копеек, уже несколько лет стоит заброшенным. Реконструкцию завершили на 13%.

В ноябре прошлого года долгострой выставляли на аукцион, тогда, за здание площадью 1871,8 квадратных метра просили немногим более его оценочной стоимости — 243 377 рублей 36 копеек. Ну и 1,3 миллиона сверху — компенсация расходов на реконструкцию. Желающих тогда не нашлось.

В этот раз условие компенсации 1 315 086 рублей 10 копеек осталось, но начальная цена составляет всего 111 рублей. Кроме того, нужно будет заплатить еще 5943 рубля 2 копейки за подготовку недвижимости к продаже.