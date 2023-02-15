В ледовом дворце Орши прохудилась крыша

Сяржук Серабро • 15/2/23 15:59 • Спорт

На ремонт крыши в оршанском ледовом дворце потратят более 80 тысяч рублей.



В конце прошлого года кровлю на ледовой арене обследовали и нашли там множество дефектов. В частности во многих места повреждена ПВХ мембрана, местами повреждения некачественно залатаны. Также есть ряд других повреждений и недостатков.

Согласно техническому заданию потребуется изготовить более 150 латок, чтобы закрыть повреждения в ПВХ мембране. Ориентировочная стоимость всех работ составляет 82 243 рублей 37 копеек. Ремонт собираются завершить до конца мая.

Ледовый дворец спорта в Орше стал долгостроем и возводился 5 лет — с 2008 по 2013 годы. Это домашняя площадка хоккейного клуба «Локомотив-Орша».