Водитель легковушки избил тракториста, который медленно ехал перед ним

ННВ • 15/2/23 21:22 • Здарэнні

В Верхнедвинском районе водитель легкового автомобиля избил механизатора, который долгое время ехал перед ним с включенным сигналом поворота.



О происшествии написали «Витебские вести», конфликт вспыхнул на трасс Р-20. Водитель легковушки не мог обогнать трактор, долгое время ехавший с включенным правым поворотом, из-за сплошной линии, разделяющей полосы движения.

Когда же возможность обогнать появилась, автомобилист заставил трактор остановиться и затеял ссору с механизатором. В ее ходе водитель легковушки схватил черенок лопаты, которым ударил тракториста, сломав ему ребро.

За драку житель Верхнедвинского района получил три с половиной года «химии», а также должен заплатить 500 рублей компенсации потерпевшему.