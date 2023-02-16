Пенсионерка и ее сын погибли на пожаре в Лиозненском районе

Зоя Машэка • 16/2/23 15:05 • Здарэнні

Два человека погибли в результате пожара, произошедшего вечером 15 февраля в Лиозненском районе.



В 20:50 пожарные получили сообщение о том, что в деревне Свирбы горит дом. Прибывший экипаж начал разведку и на полу веранды обнаружил обгоревшее тело мужчины. В комнате на диване лежала погибшая женщина, сообщается пресс-службой МЧС.

Как выяснилось, в доме сгорели 78-летняя пенсионерка и ее 51-летний сын. По предварительной версии изба могла загореться из-за неосторожного обращении с огнем мужчины при курении.