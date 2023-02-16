Почти 3 млн. руб. потратят на ремонт суда в Новополоцке

Сяржук Серабро • 16/2/23 22:46 • Эканоміка

Капитальный ремонт с модернизацией здания суда в Новополоцке обойдется бюджету почти в 3 миллиона рублей.



Закупку услуг по этому строительству проводит общество с дополнительной ответственностью «Стройинженерсервис», а заказчиком выступает Витебский областной суд.

Ремонт должны произвести как максимум за два с половиной месяца с учетом приемки в эксплуатацию объекта. Планируется, что работы завершат в первой декаде июня.

Ориентировочная стоимость работ составляет 2 977 180 рублей. Согласно конкурсной документации это деньги от принудительного сбора, только устройство безбарьерной среды будет оплачиваться из республиканского бюджета.