Почти 3 млн. руб. потратят на ремонт суда в Новополоцке
Капитальный ремонт с модернизацией здания суда в Новополоцке обойдется бюджету почти в 3 миллиона рублей.
Закупку услуг по этому строительству проводит общество с дополнительной ответственностью «Стройинженерсервис», а заказчиком выступает Витебский областной суд.
Ремонт должны произвести как максимум за два с половиной месяца с учетом приемки в эксплуатацию объекта. Планируется, что работы завершат в первой декаде июня.
Ориентировочная стоимость работ составляет 2 977 180 рублей. Согласно конкурсной документации это деньги от принудительного сбора, только устройство безбарьерной среды будет оплачиваться из республиканского бюджета.
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