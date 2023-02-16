Троим детям потребовалась медпомощь после столкновения двух легковушек под Витебском

ННВ • 16/2/23 14:38 • Здарэнні

Утром 16 февраля в Витебском районе столкнулись две легковушки, помощь медикам потребовалась троим детям.



По предварительной информации ГАИ, около 8:00 на 6-м километре автодороги «Зайцево-Старое Село» 33-летняя женщина, ехавшая на «Hyundai», при выборе скорости движения не учла особенности и состояние транспортного средства и дорожные условия, в результате чего не справилась с управлением автомобиля и выехала на полосу встречного движения. Там она врезалась в автомобиль «Opel», за рулем которого была 45-летний житель Витебского района.

В результате ДТП находящиеся в автомобилях дети (5-ти, 8-ми и 14-ти лет) были переданы медикам.

Несовершеннолетние находились в детских удерживающих устройствах. Водители были пристегнуты ремнями безопасности.