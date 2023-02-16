В Орше будут субсидировать общественные бани
Оршанский райисполком установил размер субсидий для общественных бань.
Согласно решению райисполкома, принятому 3 февраля, норматив бюджетных субсидий на одну человеко-помывку в банях общего пользования (за исключением разрядов первого и высшего) и душевых, расположенных в Оршанском районе, установлен в размере 9 рублей 80 копеек.
Напомним, что в прошлом году подобная мера социальной поддержки была предпринята в Витебске. В мае горисполком утвердил субсидии для бань и душевых, расположенных в областном центре, в размере 9 рублей на одну человеко-помывку.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: