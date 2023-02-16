В Орше будут субсидировать общественные бани

Сяржук Серабро • 16/2/23 15:30 • Эканоміка

Оршанский райисполком установил размер субсидий для общественных бань.



Согласно решению райисполкома, принятому 3 февраля, норматив бюджетных субсидий на одну человеко-помывку в банях общего пользования (за исключением разрядов первого и высшего) и душевых, расположенных в Оршанском районе, установлен в размере 9 рублей 80 копеек.

Напомним, что в прошлом году подобная мера социальной поддержки была предпринята в Витебске. В мае горисполком утвердил субсидии для бань и душевых, расположенных в областном центре, в размере 9 рублей на одну человеко-помывку.