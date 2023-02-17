На 92 млн. евро арестовали имущество полоцкого бизнесмена и его партнеров

Ігар Арцюх • 17/2/23 16:44 • Эканоміка

КГК объявил об аресте 24 торговых центров полоцкого бизнесмена и его партнеров. ОНТ проиллюстрировало эту новость фотографиями Владимира Захарова.



Дело об уклонение от уплаты налогов, легализации преступных доходов и сокрытии выручки в отношении владельца многочисленных объектов недвижимости раскручивает КГК.

По версии ведомства, для незаконной минимизации налогов известный полоцкий бизнесмен организовал на территории Новополоцка и Полоцка регистрацию подконтрольных субъектов хозяйствования (трех индивидуальных предпринимателей и 4 юридических лиц), применяющих специальный режим налогообложения, а впоследствии искусственно распределял между ними получаемую выручку от сдачи имущества в аренду. В результате коммерсант не доплатил более 420 000 рублей налогов.

Кроме того, ему инкриминируется выведение с расчетного счета предприятия и обналичивание через личный карт-счет 3 400 000 рублей. При этом с этих денег не был уплачен подоходный налог в размере 320 000 рублей.

Также КГК заявляет, что была предпринята попытка легализовать часть доходов, якобы добытых преступным путем.

В результате в отношении бизнесмена и его 6 партнеров Новополоцкий межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области возбудил 3 уголовных дела по фактам уклонения от уплаты налогов, уклонения от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, сборов, и легализации средств, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба КГК.

Проведены неотложные следственные действия, в том числе обыски в офисных помещениях и по месту жительства подозреваемых.

Наложен арест на имущество подозреваемых: 68 объектов недвижимости площадью более 107 тыс. кв. м. и общей стоимостью не менее 92 млн. евро, в том числе 24 торговых центра, коттеджи, квартиры, автомобили люксового сегмента.

Сюжет об этом государственный телеканал ОНТ проиллюстрировал фотографиями полочанина Владимира Захарова, входящего в топ-200 самых успешных предпринимателей Беларуси. Также там сообщается, что бизнесмен уехал за границу и опубликовал снимки из Дубая.