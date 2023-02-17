Штормовой прогноз: завтра в Беларуси ожидается очень плохая погода

Сяржук Серабро • 17/2/23 15:28 • Экалогія

Оранжевый уровень опасности из-за штормового ветра объявлен по всей Беларуси на завтра, кроме того, возможны и другие неблагоприятные погодные явления.



По прогнозам синоптиков, завтра в Витебской области ожидаются шквальный ветер, метель и сильный снег.

Согласно штормовому предупреждению, в субботу (18 февраля) во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду, а днем местами по юго-западу до 21-24 метров секунду, что по шкале Бофорта уже считается штормом.

Такой ветер силой в 9 баллов уже наносит небольшие повреждения, начинает разрушать крыши зданий.

В Витебске завтра температура атмосферного воздуха будет колебаться в районе нуля градусов, в областном центре ожидается плотный туман и сильный снегопад, вечером — дождь со снегом. Атмосферное давление будет постепенно падать.