Четверть месячной нормы осадков выпало в Витебске за 24 часа
Сразу 13 миллиметров осадков выпало в Витебске 18 февраля. Пока это самый снежный день месяца.
Таким образом, за двадцать четыре часа в областном центре выпало более четверти от месячной нормы осадков, которая для февраля составляет миллиметров.
Всего за восемнадцать дней февраля в городе выпало 44 миллиметра осадков или 89% от месячной нормы.
Завтра, 19 февраля, в Витебске также возможен слабый снег. Температура воздуха будет на 1-2 градуса выше нуля. К вечеру ожидается прояснение, и столбик термометра начнет опускаться. Местами сохранится крепкий ветер порывами до 15-18 метров в секунду, на отдельных участках дорог – гололедица.
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