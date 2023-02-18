Четверть месячной нормы осадков выпало в Витебске за 24 часа

Сяржук Серабро • 18/2/23 23:51 • Экалогія

Сразу 13 миллиметров осадков выпало в Витебске 18 февраля. Пока это самый снежный день месяца.



Таким образом, за двадцать четыре часа в областном центре выпало более четверти от месячной нормы осадков, которая для февраля составляет миллиметров.

Всего за восемнадцать дней февраля в городе выпало 44 миллиметра осадков или 89% от месячной нормы.

Завтра, 19 февраля, в Витебске также возможен слабый снег. Температура воздуха будет на 1-2 градуса выше нуля. К вечеру ожидается прояснение, и столбик термометра начнет опускаться. Местами сохранится крепкий ветер порывами до 15-18 метров в секунду, на отдельных участках дорог – гололедица.