Держать свиней запретили жителям 7 деревень Оршанского района
В Оршанском районе жителям семи деревень Борздовского сельсовета запретили разводить свиней.
Согласно решению Оршанского райисполкома от 12 января текущего года запрещено содержание свиней физическими лицами в личных подсобных хозяйствах граждан, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальными предпринимателями в следующих деревнях:
- Пригузки;
- Браздетчино;
- Горяны;
- Бояры;
- Борздовка;
- Печище;
- Марковичи.
Это деревни, которые находятся в окрестностях свиноводческого репродуктора на 5000 голов основных свиноматок с комбикормовым цехом и зернохранилищем открытого акционерного общества «Витебскмясомолпром», расположенного в деревне Горяны. Проектная мощность этого репродуктора составляет более 12 000 голов в год.
Напомним, что в сентябре прошлого года подобный запрет ввели Лиозненском райне, тогда жителям шести деревень дали неделю, чтобы избавиться от хрюшек.
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