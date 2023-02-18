Держать свиней запретили жителям 7 деревень Оршанского района

• 18/2/23 13:58 • Эканоміка

В Оршанском районе жителям семи деревень Борздовского сельсовета запретили разводить свиней.
Свинья, поросенок, пятачок, свинjводство. Фото pixabay.com

Согласно решению Оршанского райисполкома от 12 января текущего года запрещено содержание свиней физическими лицами в личных подсобных хозяйствах граждан, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальными предпринимателями в следующих деревнях:

  • Пригузки;
  • Браздетчино;
  • Горяны;
  • Бояры;
  • Борздовка;
  • Печище;
  • Марковичи.

Это деревни, которые находятся в окрестностях свиноводческого репродуктора на 5000 голов основных свиноматок с комбикормовым цехом и зернохранилищем открытого акционерного общества «Витебскмясомолпром», расположенного в деревне Горяны. Проектная мощность этого репродуктора составляет более 12 000 голов в год.

Напомним, что в сентябре прошлого года подобный запрет ввели Лиозненском райне, тогда жителям шести деревень дали неделю, чтобы избавиться от хрюшек.

            
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