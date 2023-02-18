Держать свиней запретили жителям 7 деревень Оршанского района

Сяржук Серабро • 18/2/23 13:58 • Эканоміка

В Оршанском районе жителям семи деревень Борздовского сельсовета запретили разводить свиней.



Согласно решению Оршанского райисполкома от 12 января текущего года запрещено содержание свиней физическими лицами в личных подсобных хозяйствах граждан, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальными предпринимателями в следующих деревнях:

Пригузки;

Браздетчино;

Горяны;

Бояры;

Борздовка;

Печище;

Марковичи.

Это деревни, которые находятся в окрестностях свиноводческого репродуктора на 5000 голов основных свиноматок с комбикормовым цехом и зернохранилищем открытого акционерного общества «Витебскмясомолпром», расположенного в деревне Горяны. Проектная мощность этого репродуктора составляет более 12 000 голов в год.

Напомним, что в сентябре прошлого года подобный запрет ввели Лиозненском райне, тогда жителям шести деревень дали неделю, чтобы избавиться от хрюшек.